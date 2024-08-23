– Касательно оплаты труда педагогов сообщаем, что работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного и неотработанного работником времени. При работе в выходные и праздничные дни по желанию работника предоставляется другой день отдыха или производится оплата не ниже чем в двойном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника, - сообщили в министерстве просвещения РК.

По данным пресс-службы управления образования ЗКО, торжественные мероприятия ко дню знаний традиционно пройдут 1 сентября во всех регионах страны, в том числе и в нашей области.По Казахстану новый 2024-2025 учебный год начнут 345 тысяч казахстанских первоклассников. Для них 1 сентября будут организованы линейки на тему «Мектебім – мейірім мекені». 2 сентября – в первый учебный день нового учебного года – пройдет Единый классный час «Менің Отаным – Қазақстан», далее уроки по расписанию.

По последним данным, в ЗКО функционируют 376 общеобразовательных школ, в которых обучаются свыше 120 тысяч детей.



