568 пострадавших в паводках до сих пор находятся в эвакопунтах ЗКО

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Анар Бисенова рассказала об итогах работ по чрезвычайным ситуациям за семь месяцев этого года. По её словам, за это время подразделения департамента осуществили почти две тысячи выездов, спасли более тысячи человек, из них более двухсот детей.

— С начала этого года по области объявили 14 ЧС природного характера (отключение электроэнергии из-за сильного ветра, срыв кровель, паводковая ситуация, недостаток кормов). На сегодняшний день из них действуют 12, — отметила Анар Бисенова.

Со слов заместителя начальника ведомства, в этом году регион подвергся крупному паводку. Благодаря прибывшим силам и средствам из других регионов, в области возвели 150 километров защитных дамб, уложили 1,5 миллиона мешкотары. От большой воды спасли 84 населенных пункта. Эвакуировали более 14 000 человек, из них более 5000 детей.

— На сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся 568 человек, из них 235 детей. В регионе продолжают работы по устранению последствий крупного паводка. В дачных массивах по Уральск откачивают воду, к примеру, на первом участке (садоводческого товарищества «Стеновик». Всего откачали около 12 миллионов кубометров воды, — пояснила Анар Бисенова.

Заместитель начальника ДЧС ЗКО отметила, что на ликвидацию последствий ЧС области выделили порядка 18 миллиардов тенге. В городе и в районах строят 775 домов для пострадавших от паводка жителей. К этим работам привлечены 56 местных подрядных организаций. Объем выполненных работ составляет 70%.