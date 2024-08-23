В 2022 году в Уральске утвердили правила по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов. Это делается для того, чтобы придать единый архитектурный облик городу.

По словам заведующего сектором коммунального хозяйства Нуртилеу Шайдыгалиева, в 2024 году планируется отремонтировать восемь многоквартирных домов. Проектно-сметная документация готова, теперь будут проводиться конкурсные процедуры на определение подрядной организации, после чего начнется капитальный ремонт домов. Капремонт предусматривает полную покраску фасада, обшивка балконов, замена кровли.

– Это ещё не все, в скором времени будет объявлен конкурс на капитальный ремонт ещё 30 домов. Готовится проектно-сметная документация. Пока обхватываются дома лишь вдоль двух проспектов города - это Назарбаева и Абая. Ремонт будет проводиться полностью за счет бюджета, для жителей никаких трат не будет. От них требуется лишь согласие, - сказал Нуртилеу Шайдыгалиев.

Отметим, что капитальный ремонт многоэтажек обойдется бюджету от 20 до 70 миллионов тенге. Всё зависит от площади, этажности и состояния дома. Так, в этом году капремонтом будут охвачены дома по адресам: Назарбаева 216/1, 216/2, 221, 223, 232, 234, 236, 238 и Абая 48. Следующие 30 домов так же расположены вдоль этих магистральных проспектов.