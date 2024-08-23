Видеообращение появилось на YouTube-канале «Украина — Центральная Азия».



— Наши близкие, не совершившие никаких преступлений, стали жертвами сложных политических и военных обстоятельств. Мы, граждане Украины, чьи родственники, мирные граждане, находятся в заточении на территории Российской Федерации, обращаемся к вам с искренней просьбой о содействии и помощи в освобождении и безопасном вывозе наших близких через территорию Казахстана.— обратились к главе государства граждане Украины.

В переговорах по освобождению и военных, и гражданских нередко участвуют третьи страны. За время полномасштабной войны уже были случаи, когда посредниками становились Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ватикан, пишет украинский журналист Григорий Пырлик.

Украинские и казахстанские активисты, а также родственники пленников хотят привлечь к переговорам еще одного посредника — президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 21 августа украинская общественная организация Liberta и казахстанское общественное объединение “Демос” опубликовали открытое обращение на имя Токаева.

Глава организации Liberta, юрист-международник, кандидат юридических наук Ирина Кудас объясняет: для записи послания к президенту Казахстана было как минимум три причины. Во-первых, среди членов организации есть граждане Республики Казахстан с опытом правозащитной работы и контактами с гражданским обществом в этой стране. Во-вторых, в Казахстане проживает большая украинская диаспора — 380 тысяч человек по данным на начало 2023. В-третьих, Казахстан не раз был платформой для дипломатических переговоров. И, конечно же, организаторы учитывали личные контакты между Касым-Жомартом Токаевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

— Наша главная цель — вернуть украинских граждан из мест заключения в России. И этими контактами нужно пользоваться. Применить народную дипломатию и повлиять на руководство Казахстана, которое поддерживает активный диалог с Россией, для решения нашей главной задачи, — рассказывает Ирина Кудас.

В видеобращении родители пленных, а также их близкие родственники рассказывают, каждый о своём случае. Рассказывать о сыне Татьяне Шкрябиной сложно и спустя два с половиной года после его исчезновения. В марте 2022 года село в Харьковской области, где жила семья, попало в оккупацию. Шкрябины несколько дней прятались в подвале от обстрелов. Когда настало затишье, Никита вышел на улицу искать продукты. И до сих пор не вернулся. На тот момент Никите Шкрябину было 19 лет, он учился на третьем курсе Харьковского юридического университета. В боевых действиях не участвовал, говорит его мама. О том, что Никиту забрали российские военные, она узнала от людей на улице.

Украинского студента взялся защищать российский адвокат Леонид Соловьев. Спустя пять месяцев после исчезновения подзащитного Соловьев получил письмо от Минобороны России. Представитель министерства сообщил, что Никиту Шкрябина задержали “за противодействие специальной военной операции”. В российском уголовном кодексе нет такой статьи. Официальное обвинение Шкрябину не предъявили, но и адвоката к нему не допустили.

— В настоящее время в отношении Шкрябина продолжаются необходимые проверочные мероприятия, до окончания которых вопрос о личном посещении рассмотрен быть не может, — заявили в Минобороны РФ.

Представитель министерства добавил, что Шкрябин находится “на территории Российской Федерации”. Где именно, не уточнил. Адвокат пожаловался в гарнизонный военный суд в Москве на бездействие военного следствия. В декабре 2022 года суд установил, что Шкрябин “был задержан по признакам совершения противоправных действий”, но никаких уголовных дел в отношении него не зарегистрировано. Тем не менее суд не нашел нарушений в том, что молодого человека держат в заключении без формального следствия и не допускают к нему адвоката.

Адвокат предполагает, что Шкрябин находится в Ростовской области РФ.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал вторжение украинских войск в Курскую область РФ. Он заявил, что Казахстан всегда подчеркивает необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН.

— Действительно, сегодня во всем мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации. Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. В этой связи мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария, — сказал Айбек Смадияров корреспонденту Tengrinews.kz.

Издательство пишет, что Смадияров подчеркнул, что МИД Казахстана приветствует любые усилия международного сообщества, нацеленные на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений.



