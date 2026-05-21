Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, на каком этапе находятся выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе под Актау и почему возникли задержки.

Страховые компании готовы полностью закрыть обязательства по выплатам компенсаций родственникам жертв крушения самолёта AZAL. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. По его словам, процесс идёт без задержек со стороны страховщиков, однако в некоторых случаях возникли юридические нюансы между самими получателями.

Из шести погибших граждан Казахстана часть семей уже получили положенные средства. Остальные родственники сейчас вынуждены решать вопросы в судебном порядке, чтобы определить законных наследников.

- Часть, к сожалению, сейчас в судах, потому что в некоторых семьях разбираются, кто именно должен получить компенсацию. Но те, кто должен выплачивать - страховые компании, как азербайджанские, так и российские, - готовы оказать помощь. Решение будет в ближайшее время. Я думаю, что они получат все выплаты. Все пассажиры, вне зависимости от гражданства. Мы постараемся, сделаем всё возможное, чтобы никакой дискриминации не было. Но сейчас те, кто получил выплаты, - мне кажется, это показывает, что дискриминации нет, - резюмировал Канат Бозумбаев.

Вице-премьер отдельно подчеркнул, что все объёмы и условия компенсаций, предусмотренные для граждан Азербайджана, в равной степени и без каких-либо ограничений распространяются на пострадавших и погибших из других государств.

Напомним, авиакатастрофа произошла, когда пассажирский самолёт упал под Актау. Сразу после крушения лайнера Embraer 190 по поручению руководства страны была создана правительственная комиссия для выяснения причин ЧП и ликвидации последствий. Позже выяснилось, что на борту находились казахстанцы, в том числе среди погибших - трое жителей Мангистау.

Позже министерство транспорта опубликовало предварительный отчёт по расследованию авиакатастрофы Embraer 190. Параллельно с этим решался финансовый вопрос: сначала авиаперевозчик озвучил сумму компенсации семьям погибших, а затем стало известно, что Россия выплатит Азербайджану компенсации за крушение самолёта AZAL под Актау в рамках международных соглашений.