Москва и Баку официально урегулировали последствия катастрофы 2024 года, признав причиной крушения лайнера непреднамеренное действие системы ПВО.

Россия и Азербайджан официально урегулировали последствия авиакатастрофы, произошедшей в конце 2024 года. Министерство иностранных дел Азербайджана и МИД России опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили готовность российской стороны выплатить финансовое возмещение.

Ключевым пунктом соглашения стало признание причин крушения пассажирского лайнера, который выполнял рейс полтора года назад.

- Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций в связи с крушением самолёта Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Процесс выплаты компенсаций стал возможен благодаря встрече президентов двух стран в Душанбе в октябре прошлого года. Стороны отметили, что этот шаг подтверждает стремление к "союзническому взаимодействию" и добрососедским отношениям. Дипломаты уверены, что решение вопроса на основе взаимного доверия послужит интересам обоих государств.

В завершение заявления внешнеполитические ведомства выразили глубокие соболезнования родственникам и друзьям погибших. Представители МИД подчеркнули, что разделяют боль невосполнимой потери со всеми пострадавшими в этой катастрофе. Конкретные сроки и объемы выплат в документе не уточняются.

Напомним, самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. В конце марта заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о скором завершении расследования.