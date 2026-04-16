В Уральске завершили расследование в отношении местного аэропорта.

В Западно-Казахстанской области завершили расследование в отношении ТОО "Международный аэропорт "Орал".

Как сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции, у ТОО нашли признаки злоупотребления доминирующим положением при продаже авиатоплива. Выяснилось, что топливо в один и тот же период продавали по разным ценам. При этом объективных причин для такой разницы не было.

По данным ведомства, одни компании покупали авиатопливо дешевле, чем другие участники рынка.

Аэропорту направили уведомление о возможном нарушении антимонопольного законодательства. В компании его исполнили и уже приняли меры, чтобы устранить нарушения.