Ему было 84 года.

В возрасте 84 лет ушёл из жизни театральный режиссер и профессор Есмухан Обаев. Об этом 16 апреля сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Есмухан Обаев был одной из ключевых фигур в становлении казахстанского театрального искусства. В разные годы он работал режиссером-постановщиком в театре драмы имени М. Ауэзова и ТЮЗе имени Г. Мусрепова, а также занимал пост художественного руководителя Семипалатинского казахского драмтеатра имени Абая.

С 2001 по 2013 год мастер возглавлял Казахский национальный академический театр драмы имени М. Ауэзова в качестве художественного руководителя. Его творческое наследие включает более 50 спектаклей, среди которых постановки "Абай", "Ревизор" и "Анна Каренина".

Помимо творческой работы, Есмухан Обаев занимал ответственные посты в государственных структурах. С 1994 по 2001 год он работал заместителем министра культуры и заместителем председателя Комитета культуры.

Последние годы жизни профессор посвятил преподавательской деятельности в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. За свои заслуги он был удостоен звания народного артиста Казахской ССР и заслуженного деятеля искусств.