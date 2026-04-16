Бывший начальник городского управления полиции Бакытбек Исаев помещён в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом официально сообщили в пресс-службе МВД РК.

Причиной задержания стали результаты плановой служебной проверки, которую проводило министерство. В ходе инспекции вскрылись факты противоправных действий высокопоставленного полицейского. В отношении Исаева возбудили уголовное дело, а самого его лишили должности.

- В установленном порядке он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - пояснили в МВД.

В МВД подчеркнули, что решение принято в рамках линии на обеспечение законности и неотвратимости ответственности за нарушения дисциплины, вне зависимости от должности.

Бакытбек Исаев возглавлял полицию Атырау, ранее занимал пост заместителя начальника Департамента полиции Мангистауской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году.

Напомним, ранее после проверки МВД своих постов лишился ряд высокопоставленных полицейских региона.