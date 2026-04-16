Дети выпали из окон второго и третьего этажей.

Как сообщил начальник управления предупреждения ЧС Нуралы Мусиев, в этом году в регионе уже зарегистрировали два случая падения детей из окон. Первый ребенок выпал с третьего этажа, второй - со второго. К счастью, оба выжили.

В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что пятилетний ребенок с 28 марта по 13 апреля проходил лечение в травматологическом отделении областной детской многопрофильной больницы. Сейчас он продолжает лечение в неврологии. Состояние оценивается как средней степени тяжести, ухудшений не наблюдается, пациент находится под контролем врачей.

Второму ребенку шесть лет. Он также с 28 февраля по 11 марта проходил лечение в ОДМБ. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное.

По словам Нуралы Мусиева, такие случаи показывают, что проблема остаётся актуальной и требует усиления профилактики. Особенно тревожит ситуация в многоэтажных домах.

- Сохранение жизни и здоровья детей - наша общая задача, - отметил Мусиев.

Сейчас в области проводят профилактические мероприятия. В рамках акции "Безопасное окно" проходят рейды, жителям разъясняют правила безопасности. Информацию распространяют через СМИ, соцсети и LED-экраны. Также ежедневно по радио и телевидению транслируют специальные ролики и аудиосообщения. Специалисты призывают родителей не оставлять детей без присмотра.