Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

В Павлодаре на территории одной из воинских частей произошло ЧП с применением огнестрельного оружия. Как сообщили в МВД РК 16 апреля, в инциденте пострадали двое военнослужащих-контрактников. Один из них скончался на месте, второй госпитализирован.

- По предварительным данным, военнослужащий по контракту произвел выстрелы из закрепленного оружия, в результате чего сам он скончался на месте происшествия, а другой военнослужащий по контракту получил ранение. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

По факту трагедии уже возбуждены уголовные дела. Ход расследования взял на контроль Военно-следственный департамент МВД. В ведомстве также призвали воздержаться от распространения непроверенной информации.