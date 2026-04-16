Пострадавшие медики госпитализированы, а нападавшим теперь грозит до 12 лет тюрьмы по новой статье Уголовного кодекса.

В Казахстане зафиксирован очередной факт агрессии в отношении медицинских работников. Конфликт в приёмном покое травмпункта в Экибастузе закончился госпитализацией дежурной бригады и задержанием троих молодых людей, сообщили в ДП региона.

Инцидент произошёл ранним утром 12 апреля. В больницу за помощью обратился мужчина, которого сопровождали двое нетрезвых друзей. Компания вела себя вызывающе и игнорировала просьбы персонала соблюдать порядок. Когда врач попросил посторонних покинуть кабинет, молодые люди начали избивать его. Пострадала и медсестра, которая пыталась защитить коллегу.

Правоохранители прибыли на вызов и задержали всех участников нападения прямо на месте происшествия.

- В настоящее время оба пострадавших медицинских работника с травмами госпитализированы в больницу. Оперативно прибывшими сотрудниками полиции все трое подозреваемых были задержаны на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в ДП Павлодарской области.

Двое нападавших уже отправлены в изолятор временного содержания, третий находится под охраной в спецпалате. Напомним, что с марта 2026 года законодательство страны в этом вопросе стало максимально жестким.

По новой статье 380-3 УК РК за нападения на медицинских работников при исполнении виновным грозит до 12 лет лишения свободы. В полиции подчеркнули, что к любым фактам угроз или насилия в адрес сотрудников экстренных служб в Казахстане теперь применяется принцип "нулевой терпимости".