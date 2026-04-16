Прокуратура раскрыла преступную схему легализации похищенных животных через официальные базы данных.

В Западно-Казахстанской области выявили преступную группу, которая занималась хищением скота, сообщили в прокуратуре региона. В её состав входили специалисты, имевшие доступ к государственным системам учёта.

- Следствием установлено, что члены ОПГ, в состав которого входили ветеринарные врачи, организовали схему сбыта краденого скота способом их легализации через базу данных, - говорится в сообщении.

Пресечь деятельность ОПГ удалось в ходе негласных следственных действий. Сейчас все участники группировки взяты под стражу и содействуют следствию. В надзорном органе подчеркнули, что данный случай стал показательным примером борьбы со скотокрадством в рамках проекта "Қауіпсіз өңір".