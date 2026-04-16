Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК предупреждает об активизации мошенников в сети. Злоумышленники создают страницы в соцсетях и сайты, которые полностью копируют дизайн известных страховых компаний, чтобы продавать недействительные полисы ОГПО.

Как работают мошенники

Схема проста: пользователю предлагают оформить страховку онлайн быстро и "без лишних хлопот". В некоторых случаях преступники завышают тарифы, обещая "особые условия", хотя на самом деле у них нет ни лицензии Агентства, ни регистрации в качестве страховых агентов.

Важно помнить, что закон запрещает посредникам работать с договорами обязательного страхования. Любое предложение оформить ОГПО не напрямую через компанию, а через "помощника" в интернете - это прямой сигнал о нарушении закона или попытке обмана.

Риск остаться без защиты

Покупка полиса на сомнительном ресурсе чревата не только потерей денег. В случае ДТП выяснится, что страховка недействительна, и водителю придется возмещать ущерб из собственного кармана. Кроме того, передавая фотографии техпаспорта и удостоверения личности посторонним лицам, вы открываете им доступ к своим персональным данным.

4 правила безопасности от регулятора

Чтобы не стать жертвой аферистов, Агентство рекомендует придерживаться строгих правил при оформлении документов:

Проверяйте лицензию. Список всех легальных страховщиков доступен на официальном сайте регулятора.

Идите на оригинал. Оформляйте полис только на официальных сайтах компаний, избегая рекламных ссылок в соцсетях.

Никаких переводов физлицам. Не перечисляйте деньги за страховку на банковские счета по номеру телефона или на реквизиты третьих лиц.

Берегите документы. Не отправляйте фото удостоверения или водительских прав незнакомцам в мессенджерах.

Если вы столкнулись с подозрительным сайтом, сообщите об этом в Агентство или обратитесь в полицию. Бдительность - это единственный способ сохранить имущество и нервы.