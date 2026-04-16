На скамье подсудимых четверо жителей региона.

16 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор по делу об избиении сотрудников строительной компании ТОО "Ануш Курылыс".

Напомним, инцидент произошёл 19 июля 2025 года на трассе Чапаево - Жалпактал. Тогда недалеко от посёлка Жангала на прораба Гаруша Балаяна и начальника участка Арслана Бисалиева напали местные жители. Сначала они жестоко избили Балаяна, несколько раз ударив ножом, а затем и Бисалиева, который заступился за коллегу.

По версии следствия, причиной жестокого избиения стало то, что потерпевший был другой национальности.

Перед судом предстали четверо местных жителей: Тилек Файзуллин, Ержан Талгатов, Серик Кабдолов и Асет Едрескалиев. Только один из них, Файзуллин, во время следствия и суда находился под стражей. Его обвинили в покушении на убийство, совершённом на почве национальной ненависти. Остальные обвиняются в нанесении телесных повреждений из хулиганских побуждений и побоях. Дело рассматривал судья Асланбек Дюсенгалиев.

Приговором суда Тилек Файзуллин признан виновным в покушении на убийство, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Свой срок осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, в его действиях признан опасный рецидив, так как ранее Файзуллин уже был несколько раз судим. Осужденный обязан выплатить пострадавшему Гарушу Балаяну пять миллионов тенге моральной компенсации.

Ержана Талгатова суд признал виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Пострадавшему он должен выплатить моральную компенсацию в размере 500 тысяч тенге.

Серик Кабдолов признан виновным в побоях в группе лиц по предварительному сговору. Ему назначено наказание в виде общественных работ на 100 часов. Так как Кабдолов во время следствия и суда был под домашним арестом и под подпиской о невыезде, наказание считается отбытым.

Суд также признал Асета Едрескалиева виновным в нанесении побоев в группе лиц из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде общественных работ на 100 часов. Его наказание также считается отбытым. Кабдолов и Едрескалиев обязаны возместить Балаяну моральную компенсацию в размере 200 тысяч тенге.

Тилек Фазуллин заявил, что намерен обжаловать приговор.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.