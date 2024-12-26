Крушение Embraer 190: среди погибших — трое жителей Мангистау

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало список казахстанцев, погибших при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау.

Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене. Работник ТОО «МунайФилдСервис»

Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене. Работник ТОО «ОзенМунайСервис», помощник бурильщика 4-го разряда.

Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в Актау.

Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 года рождения, уроженка Алматы, проживала в Астане.

Сын Гаухар Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 года рождения, проживал в Астане.

Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 года рождения, уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге сообщил, что семьям погибших и пострадавших при крушении самолета близ Актау окажут поддержку.

- Наверняка приедут родственники и близкие сюда, и наверняка они здесь не имеют ни знакомых, ни друзей, так как они иностранцы практически все. Пользуясь случаем, хотел бы попросить, если вы соберетесь в Актау, запишите телефон: +7 702 525 31 01. Запишите, 24 часа в сутки, это номер телефона моего помощника. Мы, акимат, в плане транспорта, размещения, питания все возьмем на себя, - заявил аким.

При обращении необходимо указать номер рейса, дату прилета и чьим родственником является обратившийся.

На гибель 11-летнего Эльдара Жумагата при крушении самолета отреагировали в министерстве просвещения. Как сообщили в ведомстве, Эльдар был талантливым, добрым и трудолюбивым ребенком, который оставил светлую память в сердцах всех, кто его знал.

По последним данным, всего погибли 38 человек. Среди выживших - три члена экипажа, два пилота погибли. По информации заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, 11 пострадавших находятся в реанимации, семеро из них – в крайне тяжёлом состоянии, одна женщина нестабильная. Чёрный ящик найден на месте, сообщил главный транспортный прокурор Тимур Сулейменов. Его приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Напомним, самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. На воздушном судне находились 69 пассажиров и 5 членов экипажа, говорится в сообщении «Казаэронавигации».

При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана, 3 из Кыргызстана. На место крушения прибыл аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Глава региона заверил, что все принимаемые меры будут на его личном контроле.

Постановлением правительства создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав государств СНГ выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в Актау и сообщил об отправке самолета с медперсоналом.