Крушение самолета в Актау: перевозчик озвучил сумму компенсации семьям погибших

Авиакомпания Azerbaijan airlines выплатит компенсацию в размере 40 тысяч манатов (более 12 млн тенге) семье каждого из погибших. Кроме того, компенсация будет выплачена каждому пострадавшему, ее сумма составит 20 тысяч манатов (свыше 6 млн тенге).

Авиакомпания Azerbaijan airlines выплатит компенсацию в размере 40 тысяч манатов (более 12 млн тенге) семье каждого из погибших. Кроме того, компенсация будет выплачена каждому пострадавшему, ее сумма составит 20 тысяч манатов (свыше 6 млн тенге).

На брифинге в Актау замминистра труда и социальной защиты Акмади Сарбасов сообщил о помощи, которую окажут родным погибших в авиакатастрофе казахстанцев.

- Будет оказана единовременная помощь. Размер в настоящее время определяется. Что касается гарантированных государственных выплат, то по линии республиканского бюджета будут осуществлены соответствующие выплаты по каждой семье. По потере кормильца будет оказана помощь в размере 138 тысяч тенге, по линии государственного фонда социального страхования – 257 тысяч тенге, – сказал Сарбасов.

Напомним, самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем.

В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана, 3 из Кыргызстана.

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав государств СНГ выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в Актау и сообщил об отправке самолета с медперсоналом. В МЧС Казахстана назвали имена погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев.