«Ты - лучшая мама своим сыновьям»: телеведущая о погибшей в авиакатастрофе казахстанке

Казахстанская телеведущая Санди Султан рассказала о погибших при крушении самолета в Актау Гаухар Шаймерденовой и ее 11-летнем сыне Эльдаре Жумагате.

Казахстанская телеведущая Санди Султан рассказала о погибших при крушении самолета в Актау Гаухар Шаймерденовой и ее 11-летнем сыне Эльдаре Жумагате.

- Ты - лучшая мама своим сыновьям. Ты - самая заботливая и любящая дочь. Ты - настоящий Друг. Ты, как яркий луч, пронеслась в моей жизни и зарядила своей мощной энергией…У нас было много планов и поездок…Ты в моем сердце. Навсегда. Буду скучать по твоему звонкому голосу, сохраню здесь…Эльдар - маленький, но очень ревнивый мужчина, не отпускал любимую маму надолго даже днем, требовал скорейшего возвращения домой….Сегодня написала тебе в WhatsApp с надеждой на ответ… но, ты была в сети в 8:48 и больше не зашла, - написала телеведущая в соцсети.

Известно, что Гаухар работала нотариусом. Журналист и предприниматель Динара Сатжан сообщила, что Гаухар собиралась лететь с младшим сыном к семейным друзьям в Грозный встречать Новый год. Утром они вылетели в Баку и оттуда в Грозный, так как прямых рейсов из Астаны нет. У погибшей остались супруг, старший сын и мама.

На гибель 11-летнего Эльдара Жумагата при крушении самолета отреагировали в министерстве просвещения Казахстана. Как сообщили в ведомстве, Эльдар был талантливым, добрым и трудолюбивым ребенком, который оставил светлую память в сердцах всех, кто его знал.

В «КазМунайГазе» также сообщили, что среди погибших двое трудились в нефтяной сфере. Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, работник ТОО «ОзенМунайСервис», помощник бурильщика 4-го разряда. Бауыржан работал в компании с 2008 года и был преданным своей профессии. ТОО «ОзенМунайСервис» — дочернее предприятие КМГ. И Тулесинов Сандибек Екибаевич, работник ТОО «МунайФилдСервис», инженер механического-энергетического отдела. Сандибек проработал в отрасли более 16 лет. ТОО «МунайФилдСервис» — подрядная организация АО «Озенмунайгаз».

При крушении самолета погибла и врач-стоматолог Салима Джутаева. Она была уроженкой Костанайской области, но проживала в Караганде. Судя по социальным сетям, девушка любила свою работу и путешествия.

Напомним, самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. На воздушном судне находились 69 пассажиров и 5 членов экипажа, говорится в сообщении «Казаэронавигации». При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем.