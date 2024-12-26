Блогер из Актау арестован за съемки с дрона на месте крушения самолета

Блогера Азамата Сарсенбаева арестовали на 10 суток после съемки с дрона места крушения самолета близ Актау. Об этом сообщил адвокат Айбек Суюндуков.

Блогера Азамата Сарсенбаева арестовали на 10 суток после съемки с дрона места крушения самолета близ Актау. Об этом сообщил адвокат Айбек Суюндуков на своей странице в Instagram.

По словам правозащитника, Сарсенбаева признали виновным в совершении административного правонарушения, выраженного в неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Как пояснил Суюндуков, наказание назначено по части 1 статьи 667 КоАП РК «Неповиновение законному требованию представителя власти».

Постановление суда не вступило в законную силу. Адвокат Азамата Сарсенбаева намерен обжаловать решение, заявив, что действия его подзащитного не имели злого умысла и были направлены на информирование общества.

Тем временем, съемки блогером места крушения самолета вызвали возмущение пользователей Сети.

- Азамат, потому что есть понятия этики и морали. Случилась трагедия, а вы снимаете на дрон. Видео с вашего дрона распространились в сети, где видны тела погибших, вы не думали, какого родственникам погибших, кто мог опознать в этих телах своих родных? Я конечно понимаю, контент хотелось сделать, но есть границы, которые не должны пересекаться. На чужом горе счастье не построишь, есть границы блогерства и хайпа, - написали подписчики.

Напомним, самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана, 3 из Кыргызстана.

Постановлением правительства создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав государств СНГ выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в Актау и сообщил об отправке самолета с медперсоналом. Названы имена погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев.