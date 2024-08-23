Мобильный оператор и фонд предоставляют жилье жителям Уральска, пострадавшим от паводков. Обладательница первой квартиры — Гульнар Темиралиева.





Крупнейшее за последние десятилетия наводнение лишило единственного жилья около двух тысяч дачников Уральска. По информации городского акимата, на возмещение ущебра было подано 10 500 заявлений. 3 200 человек были вынуждены жить в эвакуационных пунктах, 500 из них все еще находится там. Вода в домах стояла два месяца, и вернуться обратно смогли далеко не все. Значительная часть жилья осталась непригодной для жизни.

Многодетные семьи, пенсионеры и матери-одиночки, чьи единственные дома пострадали от наводнения, задавались лишь одним вопросом: «Как жить дальше?»

Тогда на помощь людям, оставшимся без крыши над головой, пришли крупные бизнесы. Одним из первых жителей Уральска поддержал мобильный оператор Beeline. Через свой благотворительный фонд "Zhyly Zhurek" компания выделила 1 миллиард тенге на покупку жилья, пострадавшим от паводков.

Пару дней назад у нотариуса был подписан договор о покупке трехкомнатной квартиры в районе Северо-Восток. Теперь это новое жилье станет домом для Гульнар Темиралиевой, матери-одиночки с двумя детьми. С 2016 года она жила в дачном товариществе «Венера», где своими руками строила дом и восемь лет делала в нем ремонт. Однако стихия не пощадила её труды, и наводнение разрушило всё.

— Когда я узнала, что мой дом затопило, я даже не надеялась на то, что кто-то поможет мне с новым жильем. Я думала, что всё придется восстанавливать с нуля: фундамент треснул в четырех местах, и вода в доме долго стояла. Я думала, что буду делать всё заново и делать все сама. Помню, как мне позвонили в девять утра и сказали, чтобы я сдала документы на квартиру. Я еще переспросила: действительно ли это для меня? Через неделю сказали искать квартиру, и я нашла её за три дня. Всего я посмотрела восемь квартир и остановилась на этой. Я думала, что это помощь от государства, но в ЖКХ сказали, что это компания Beeline покупает для меня квартиру. Пока сама не столкнулась, я и не знала, что есть такие спонсоры. Спасибо им большое, спасибо правительству. Спасибо, что не оставили людей в беде. Нас таких очень много, и благодаря спонсорам мы уже получаем новое жилье, — говорит Гульнар Темиралиева.

По словам пострадавшей, её дети до сих пор не могут поверить, что теперь у них есть собственная квартира. Во время чрезвычайной ситуации семья была вынуждена жить у родственников, но теперь у них появилось место, куда можно вернуться. Все волнения остались позади, и уже через десять дней новосёлы получат ключи от своего уютного семейного гнездышка.

- У Гульнар, как и у многих уральцев, потерявших в дни паводков жилье, дети-школьники. Поэтому очень важно было обеспечить их квартирами до начала учебного года. Пострадавшим непросто, и мы рады, что можем поддержать их, помочь нашим соотечественникам быстрее вернуться к нормальной жизни и чувствовать себя более уверенно в будущем, - отметила Анар Жумагулова, директор корпоративного фонда Beeline Казахстан - Zhyly Zhurek Foundation.

Напомним, что во время паводков весной этого года компания Beeline обеспечила связью и интернетом 41,5 тысячи своих абонентов на сумму более 165 млн тенге. На момент публикации статьи договор на получение квартиры от мобильного оператора и его благотворительного фонда "Zhyly Zhurek" подписали ещё около 10 семей.

Также стоит отметить, что около 1 400 семей уже обеспечены жильём как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости благодаря государственным мерам, спонсорской поддержке и другим источникам помощи. Кроме того, при поддержке спонсоров возводят 374 дома в трёх районах города для пострадавших от паводков. Завершение строительства типовых объектов планируется к началу учебного года.