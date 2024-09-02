По информации генеральной прокуратуры РК, из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана. Его будут привлекать к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса.

Мужчина подозревается в том, что в 2023-2024 годах организовал в Атырауской области незаконный игорный бизнес под прикрытием букмекерской конторы, что принесло ему прибыль в размере 21 миллион тенге. После совершения преступления он скрылся, и был объявлен в международный розыск. В августе этого года злоумышленника задержали в Абу-Даби и затем экстрадировали в Казахстан.

В ведомстве отметили, что он ранее уже был осужден за аналогичное преступление. В настоящий момент подозреваемый находится в следственном изоляторе Астаны. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.