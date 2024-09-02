Как сообщили в пресс-службе суда №2, вечером 25 июня участковый инспектор находясь с салоне Toyota Camry, получил от потерпевшего 300 тысяч тенге из ранее обусловленных 500 тысяч тенге. За эти деньги он обещал решить вопрос по освобождению его от уголовной ответственности и принять положительное процессуальное решение по уголовному делу. Между тем он фактически не мог выполнить обещание из-за отсутствия служебных полномочий. Стража порядка задержали с поличным сотрудники антикоррупционной службы.

В судебном заседании потерпевший показал, что претензий к подсудимому не имеет и просил суд назначить ему штраф. Сам полицейский вину признал полностью, заявил, что раскаивается в содеянном и просил суд не лишать его свободы.

Таким образом суд признал подсудимого виновным в покушении на мошенничество и назначил ему наказание в виде штрафа в размере в 2,2 миллиона тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме этого суд лишил его специального звания старшего лейтенанта полиции.

Решение суда вступило в законную силу.