Первого сентября главный полицейский ЗКО Арман Оразалиев посетил СОШ №1 Уральска и поздравил ребят с новым учебным годом. Во время торжественной линейки руководитель ведомства рассказал школьникам и их родителям об основных проблемах, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние. В первую очередь - это нарушение ПДД, которое может привести к плачевным последствиям.

К проблемным вопросам, по мнению Оразалиева, относятся буллинг и наркотики. Он напомнил, что растет количество объявлений, призывающих несовершеннолетних к распространению наркотиков через различные сети интернет. Глава департамента попросил родителей постоянно следить за действиями детей в социальных сетях.

– За такие действия предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет, в судебной практике предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас мы начали работу над новым проектом под названием» Уральск – город без наркотиков". К этой работе мы привлекли все заинтересованные организации. Не увлекайтесь азартными играми, особенно старшеклассники, -отметил Арман Оразалиев.







