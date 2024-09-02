По данным департамента юстиции ЗКО, должник долгое время не платил алименты. За это его привлекли к уголовной ответственности по статье 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей». Суд назначил ему ограничение свободы на 1 год, а также обязал выплатить алименты и трудоустроиться в течение месяца.

– Должник не просто получил наказание в виде ограничения свободы, но и будет под постоянным контролем службы пробации. Если он попытается уклониться от своих обязательств, его ждет еще более суровое наказание в виде лишения свободы, - подчеркнули в ведомстве.

Судоисполнители добавили, что защита прав детей всегда будет в приоритете.