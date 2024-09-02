Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу 2 сентября 2024 года, подчеркнул, что в условиях нарастающего глобального энергодефицита Казахстану необходимы надежные и экологически чистые источники энергии. Об этом сообщает Ак орда.

Поэтому, по мнению президента, следует уделить особое внимание развитию атомной энергетики.

— Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС. Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера, — сказала глава государства.

Президент подчеркнул, что "каждый важный шаг для страны должен осуществляться с поддержкой народа."

— Так должно быть и с референдумом по АЭС. О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, предстоящий референдум станет очередным свидетельством широкого общенационального диалога и ярким примером воплощения в жизнь концепции «слышащего государства.

— По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений, — заключил президент.



