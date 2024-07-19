18 июля в большом зале областного маслихата состоялись публичные обсуждения, главной темой которого стало строительство атомной электростанции в Казахстане. Почеркнем, что проведение публичных обсуждений является обязательным этапом перед референдумом, который анонсировал глава государства. Всенародное голосование пройдет этой осенью, точная дата ещё не определена.

На публичных слушаниях присутствовали депутаты, представители общественного совета, экологических организаций, эксперты в области энергетики, ученые и активисты. Представитель департамента атомной энергетики и промышленности Гульмира Мурсалова говорит, что задачей АЭС в первую очередь является выработка электроэнергии. К слову, в стране планируют построить и другие виды электростанций.

– Из-за экологической проблемы в мире, а также по политическим соображениям не финансируются угольные электростанции. АЭС, солнечные, ветровые электростанции относятся в «зеленой» энергетике, которая активно развивается в последнее время. Однако солнечные и ветровые ЭС зависят от погодных условий и считаются не стабильными. При отсутствии ветра и солнца электроэнергия не вырабатывается, а нам нужно стабильное круглосуточное энергообеспечение. Ведь производство напрямую зависит от электроэнергии. Нам необходимо построить свою АЭС, чтобы не покупать электроэнергию у приграничных стран и быть зависимыми. Казахстанцы понимают это и поддерживают эту идею, - отметила Гульмира Мурсалова.

Стоит отметить, что на сегодня 70% электроэнергии вырабатывают угольные станции, большинство которых изношены, а уровень потребления ежегодно растет на 3%. По этой причине в последующие 10 лет в Казахстане запланировали построить новые электростанции, не только атомные, но и ветро-, газо-, гидро- электростанции. Всего в стране на данный момент функционируют 148 объектов возобновляемой энергетики. В 2023 году они выработали лишь 6% всей потребленной электроэнергии. Однако их работа, как отмечено выше, зависит от погода.

Как заверили приглашенные эксперты, поводов для беспокойства нет, рассматриваемые для строительства АЭС технологии – реакторы поколения 3 или 3+, отвечают всем требованиям безопасности и имеют улучшенные экономические показатели. А это означает отсутствие радиационного фона и минимальные выбросы углерода в атмосферу, по сравнению с теми же тепловыми электростанциями.

– Что касается АЭС, то она будет состоять из двух реакторов, мощностью в 2200 мВт. Весь мир переходит на зеленую экономику. Мы должны стабильно обеспечивать себя электроэнергией, да и объем инвестиций в страну зависит от этого. В мире сейчас насчитываются 416 реакторов. Самое большое количество реакторов - в США, Китае, России, Франции, Японии и Корее. Поэтому в этих странах активно развивается производство. Турция тоже начинает строить АЭС, - сказала Гульмира Мурсалова.

По мнению спикера, у Казахстана достаточно опыта в сфере АЭС. Страна является лидером по производству урана. Ульбинский металлургический завод с 2021 года производит готовое топливо для АЭС, которое в последующем отправляется на экспорт. Кроме этого, в Казахстане работают три исследовательских ядерных центра - два в городе Курчатов и один в Алматы, где, по словам Мурсаловой, работают высококвалифицированные специалисты, у которых консультируются даже иностранцы.

Директор института ядерной физики Саябек Сахиев говорит, что на сегодня определены два района размещения будущей АЭС - это город Курчатов и Алматинская область. Оба района пригодны, что подтверждают результаты международных экспертиз. Свои проекты представили 12 компаний из разных стран. В итоге власти отобрали четыре проекта с повышенной безопасностью и улучшенными экономическими показателями - это компании из Китая, Кореи, России и Франции. Диапазон мощностей всех проектов примерно одинаковый. Во время строительства будут трудоустроены восемь тысяч человек, во время эксплуатации - две тысячи, 20% из которых ядерщики, остальные - энергетики. Будущих специалистов готовят четыре казахстанских вуза.

Специалисты так же рассказали о структуре будущей АЭС.

Заслуженный энергетик Казахстана Жетибай Утарбаев отметил, что в стране действительно изношены не только линии электропередач, но и станции, а угольные ЭС наносят непоправимый вред окружающей среде.

– После закрытия Чернобыльской АЭС опасения казахстанцев понять можно. Причина той трагедии - человеческий фактор, ошибка персонала. Возьмем Балаковскую АЭС России, которая была построена в 1970-х годах. Сейчас там работает шесть реакторов. С того времени АЭС работает стабильно. Мы вынуждены покупать электроэнергию у соседей. Я считаю, нам не нужно бояться, полностью поддерживаю идею. Однако для этого нужно подготовить квалифицированных специалистов за рубежом, - отметил Жетибай Утарбаев.

Член областного совета ветеранов Кайролла Сабиров подчеркнул, что мировой опыт показывает, что АЭС являются самыми безопасными и выгодными источниками выработки энергии, а вероятность аварии на них сводится к минимуму. Однако ветеран отметил, что немаловажным фактором является страна, которая будет строить нам АЭС.

– Да, Россия - наш ближайший сосед, но сейчас страна находится под мировыми санкциями, а политическая ситуация далеко не стабильна. Кроме этого, россияне строили у нас Капустин Яр, Байконур, Семейский полигон, и именно они считаются наиболее опасными зонами. Поэтому давайте не будем рассматривать Россию. Китай мы хорошо знаем, развитая страна, сейчас осваивает космос, но давайте не будем забывать, что за компанией последуют тысячи китайцев. Народ не поддержит этого. Необходимо отдать предпочтение стране, которая на своем опыте прошла все стадии освоения строительства АЭС, включая аварии и радиации после трагедии на Херосимы и Нагасаки. Я за Японию, - сказал Кайролла Сабиров.

Однако не все присутствующие поддержали идею строительства АЭС. Жительница Уральска Татьяна Хан задалась вопросом, почему при наличии альтернативных источников электроэнергии Казахстан решил строить атомную электростанцию.

– У нас же есть запасы газа. Почему мы не обсудим вопрос строительства газотурбинных электростанций. Это более экономично, экологично, безопасно для окружающей среды. Почему нас ставят в рамки? - сказала Татьяна Хан.

Гульмира Мурсалова отметила, что газовые электростанции так же планируются строить в городах Актау, Кызылорда и так далее, и они тоже необходимы. Однако в стране нет такого огромного запаса газа.

Научный сотрудник ЗКГУ, биолог Михаил Шпигельман выразил обеспокоенность по поводу влияния на окружающую среду.

– АЭС - это необходимость, это факт. В Казахстане своей электроэнергии очень мало, и большую Часть мы получаем из Балаковской АЭС. Но я хотел бы поднять вопрос по поводу биобезопасности окружающей среды и биоразнообразия. Я занимаюсь изучением территории под строительство ветроэлектростанций. Эти установки наносят серьезный вред, - сказал Михаил Шпигельман.

Общественницу Алию Салиеву волновал другой вопрос, не менее важный, и к сожалению, не менее актуальный. Она отметила, что при высоком уровне коррупции в Казахстане, строительство АЭС может стать прибыльной «кормушкой» для не чистых на руку.

– АЭС нужна для Казахстана, население растет, потребление тоже. Выберем самую лучшую компанию, всё будет хорошо. Но не будем забывать, что у нас очень высокий уровень коррупции. К примеру, ЛРТ, дороги, которые мы не можем нормально построить. Нам говорят, что ситуацию будут контролировать международные организации, но мы ведь знаем как всё происходит на самом деле. Человеческий фактор может проникнуть в любую сферу и в любую организацию, - заявила Алия Салиева.

Публичные слушания длились чуть более двух часов. Большинство присутствующих поддержали идею, однако каждого волновал тот или иной вопрос, на который спикеры пытались дать детальные ответ. Тем не менее окончательную точку в этом обсуждении поставит всенародный референдум, который пройдет уже осенью этого года.



