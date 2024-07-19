Два 24-квартирных жилых дома в районе Нур-Актобе, возведенных застройщиками по госпрограмме, оказались не пригодными для жилья, их снесут. Строительство обошлось в более чем 337 млн тенге. Трещины в фундаменте жители обнаружили после заселения, стали бить тревогу, после этого власти их переселили в другое место. Делом занялась прокуратура.

19 июля в прокуратуре Актюбинской области сообщили, что завершили досудебное расследование по статьям «Мошенничество», «Недоброкачественное строительство”, “Ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг”.

- В 2018 году городской отдел строительства заключил договор с ТОО «Машат» на строительство двух 24-квартирных жилых домов, в дальшейшеи строительство передали субподрядной организации ТОО «Агро-Сервис». Дома сдали в эксплуатацию в октябре 2019 года. Но в фундаменте домов появились различные деформации - трещины. Эксперты дали заключение, что дома находятся в аварийном состоянии, не подлежат эксплуатации и рекомендуются к сносу. Технические характеристики бетонных блоков ФБС не соответствуют требованиям ГОСТ, - сообщили в областной прокуратуре,

В результате четыре человека, ответственных за строительство, взяли под домашний арест. Дело направили в суд.

