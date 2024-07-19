В комитете национальной безопасности РК сообщили о новом виде мошенничества. Злоумышленники от имени руководителей силовых структур, в том числе комитета национальной безопасности, обращаются к казахстанцам и просят их провести финансовые операции.

— Мошенники осуществляют телефонные звонки либо отправляют текстовые сообщения с просьбами или требованиями провести в их интересах финансовые и иные операции. При этом гражданам сообщают о якобы оформлении на их данные денежных кредитов, которые использованы в преступных целях, а также угрожают привлечением к уголовной ответственности. Нередко направляются файлы специально изготовленных документов с символикой КНБ (служебное удостоверение, фирменные бланки писем и приказов), — сообщили в ведомстве.

В КНБ напомнили, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники комитета не имеют полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций. В случае, если вы или ваши знакомые оказались в подобной ситуации, следует незамедлительно прекратить разговор/переписку и обратиться в полицию по номеру 102.



