Стражи порядка подготовили фотоколлаж с лицами популярных мошенников, которые, представляясь якобы сотрудниками правоохранительных органов Казахстана, уверяют, что работают над крупной спецоперацией, сообщает Polisia.kz.
Полиция Алматы предупреждает, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничеств, где злоумышленники создают аккаунт в мессенджере WhatsApp, ставят на “аватарку” фото руководителя какого-либо государственного органа либо частной организации. Под предлогом внезапной проверки с КНБ РК, пишут подчиненным о том, что необходимо срочно скинуть деньги на различные счета третьих лиц.
– К сожалению, факты обмана по такой схеме – не единичны. Поэтому очень важно, чтобы граждане знали аферистов в лицо и не вступали с ними в диалог, – резюмировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.