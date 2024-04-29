Стражи порядка подготовили фотоколлаж с лицами популярных мошенников, которые, представляясь якобы сотрудниками правоохранительных органов Казахстана, уверяют, что работают над крупной спецоперацией, сообщает Polisia.kz.

Полиция Алматы предупреждает, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничеств, где злоумышленники создают аккаунт в мессенджере WhatsApp, ставят на “аватарку” фото руководителя какого-либо государственного органа либо частной организации. Под предлогом внезапной проверки с КНБ РК, пишут подчиненным о том, что необходимо срочно скинуть деньги на различные счета третьих лиц.