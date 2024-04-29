— На участках автодорог зарегистрировали 66 переливов, из них 5 республиканского, 33 областного, 28 местного значения и 74 размывов автодорог, из них 74 участков дорожного полотна. Без транспортного сообщения оставались 23 населенных пунктов (Дуана, Кызылагаш, Актайсай, Анкаты, Сатымшеген, Бозай, Сарыомир, Шалкар, Рыбцех, Актау, Сулыколь, Ушана, Толен, Темирбек, Косбаз, Аккозы, Коржын, Бесоба, Алаколь, Сауле, Каракамыс, Аксогым, Тасоба), — отметили в ведомстве.

По данным ДЧС ЗКО, с первого марта по области подтопило 1311 частных жилых домов, 245 дворов, 15166 дачных домов, 22 подвальных помещений.На 29 апреля, пояснили в ДЧС, на контроле находится 15 участков размыва на 8 автодорогах. Без транспортного сообщения остаются два населённых пункта, это посёлок Аксогым в Теректинском районе и посёлок Тасоба в Акжайыкском районе.