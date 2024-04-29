Трагедия произошла 28 апреля в Айыртауском районе. Об этом сообщает интернет-портал Nayzakokshe.
Первой с собой покончила 22-летняя девушка. Она повесилась в сарае частного дома. У неё остался полуторагодовалый ребёнок. Младший брат узнав о смерти сестры, сбежал в лес, где его позже нашли повешенным. Брат и сестра жили с бабушкой и дедушкой.
– По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, — прокомментировали в департаменте полиции СКО.
Сообщается, что отец девушки и юноши умер, а мать уехала.