Брат и сестра совершили суицид на севере Казахстана

Трагедия произошла 28 апреля в Айыртауском районе. Об этом сообщает интернет-портал Nayzakokshe.

Первой с собой покончила 22-летняя девушка. Она повесилась в сарае частного дома. У неё остался полуторагодовалый ребёнок. Младший брат узнав о смерти сестры, сбежал в лес, где его позже нашли повешенным. Брат и сестра жили с бабушкой и дедушкой.