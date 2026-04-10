Известный общественник Куат Домбай опубликовал пост на своей странице в Facebook с требованием признать телефонное мошенничество "национальной эпидемией". Поводом стала трагедия в семье его друга: в Астане 21-летняя девушка покончила с собой, став жертвой аферистов. Автор настаивает на создании межведомственной группы из сотен специалистов для защиты граждан и их сбережений.

Публикуем текст его обращения полностью.

- Сегодня зашел к другу детства выразить соболезнования - его дочь, всего 21 год, мошенники довели ее до самоубийства, она погибла при невыясненных обстоятельствах в Астане. Похоронили на прошлой неделе в день ее рождения. Причем это уже треться смерть только среди ее одноклассников с начала этого года. В шоке все, но ведь это трагедия, которой могло не быть.

Недавно был на конференции в Нархозе по теме фактчекинга - когда попросил участников поднять руки кто хотя бы хоть раз подвергался попытке обмана со стороны телефонных мошенников - все засмеляись и подняли руки все, все 100% людей подвергались. Телефонное мошенничество приобрело у нас тотальный массовый характер. Кто из нас защищен? Да, недавно публиквали информацию, что совместно с украинцамми разгромили один такой улей (звонки к нам в большей массе оттуда), но я не вижу чтобы это массовое преступление в отношении нас как-то пошло на спад. Наоборот, с каждым годом приобретает характер национальной эпидемии - сколько среди нас знакомых, которых эти мошенники ограбили? Зимой моя одноклассница, которая десятилетиями присылала из-за границы деньги своей маме пенсионерке, та их копила не тратила на себя, отдала все накопленные 40 тысяч долларов мошенникам. Она разбита, пенсионерка. Сколько разбитых судеб и сердец - и главное что данные преступления не носят единичные случаи - это массовое явление, массовое преступление объемы и масштаб потерь личных средств наших граждан я уверен превосходит сейчас лихие 90-е.

Да мы не можем отказаться от тех благ, которые намм принесла цифровизация, но текущая борьба с телефонными мошенниками со спорадлическим успехом не решает проблемы, более того с каждым годом прибретает все большие масштабы, с которыми не справляются в одиночку ни наши банки, ни правоохранительные органы. Интересно было бы посмотреть реальные масштыб выведенных денег, и самубийств в этой связи.

Худшее вот что - дело расследуют не профессиональные специалисты по расследованию таких случае,в а обычные РОВДшники, которые скорее всего хотят просто закрыть это дело. Соотвественно что будут делать непойманные убийцы?

Все дело как раз в том, что обогатившись и доведя до смерти дочку, эти изверги не остановятся. Уверен они уже сейчас обрабатывают новые жертвы. Кто из нас защищен? Мошенники с каждым годом применяют вссе более совершенные методы используя ИИ, разговаривающие с вами видеореплики ваших родных с аутентичным казалось бы голосом! Как защититься и не стать очередной жертвой? Как защитить наши семьи?

На мой взгляд в связи с тем, что данные преступления имеют МАССОВЫЙ харакетр, гибнут неповинные люди, теряют нажитые сбережения, это Эпидемия, где 1) необходимо создать межведомственную оперативную группу только с одной задачей - искоренить эту эпидемию, куда помимо оперативников должны быть привлечены все - Казтелеком, банки, сотовые операторы, Интерпол - это должна быть группа насчитывающая наверное пару сотен человек а может и больше, работающих 24-7 в одной команде, для того чтобы ИСКОРЕНИТЬ этот потоп преступлений против нашего народа. 2) Данная группа должна использовать все методы, не только расследуя по горячим следам (а не как пришедший молодой следак, который толко недавно выпустился и сам впервые столкнулся с таким происшестивем и не знает что делать) а поскольку преступники работают по отработанным калькам, наверно,е включая нейропсихологов, то должна быть активная информационная работа среди населения по предотврашению таких престулпений. Пока мы видим лишь какие - то спорадические скупые сообщения от банков, но этого конечно не достаточно. Каждый новый метод должен автоматически оповещаться всему населению - кто предупрежден, тот вооружен. 3) Необходимо открыть единую горячую линию для тех, кто стал жертвой или сейчас получает звонки от мошенников. Эта борьба иметь массовый характер и нельзя отдавать ее на откуп кому-то умному кто смог распознать мошенников и рассказал об этом друзьям. Нет, на такого одного потом десятки становятся жертвами. Поэтому каждый зафиксированный новый метод должен получить моментальное массовое информационное предупреждение. Сейчас эта работа бессистемна и не на достаточном уровне ибо масштаб престплений продолжает быть выскоим.

Почему это необходимо сопровождать массовой информационной кампанией? Потому что только так мы сможем выбить экономическую выгоду из этой преступной деятельности. Когда каждая их попоытка будет проваливаться и иметь риск молниеностного кросс-граничного разоблачения, только тогда мы спасем жизни наших граждан и защитим сбережения людей.

Если вы поддерживаете данную инициативу, давайте сделаем ее нашей просьбой для правоохранительных органов, правительства, и всех кто должен быть зайдествован в данной работе.