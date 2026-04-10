Приём заявок на участие в основном этапе Единого национального тестирования начнется уже завтра. По данным Министерства науки и высшего образования РК, абитуриенты могут подать заявление с 11 по 25 апреля, чтобы получить право на две попытки сдачи экзамена.

Календарь заявок и проведения

Процесс регистрации разделили на два этапа: с 11 по 16 апреля можно оформить первую заявку, а с 17 по 25 апреля - заявить о желании пройти тест повторно. Само тестирование растянется на два месяца - с 10 мая по 10 июля.

Зарегистрироваться можно через сайт Национального центра тестирования (app.testcenter.kz) или мобильное приложение UTO.kz. У выпускников есть право самостоятельно выбрать удобную дату, время и ближайший пункт проведения экзамена.

Правила игры: форматы и баллы

Структура экзамена в 2026 году не изменилась: 120 вопросов, на которые отводится 4 часа (240 минут). Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных, при этом комбинация предметов для обеих попыток должна оставаться одинаковой. 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов.

Максимально можно набрать 140 баллов. Порог для поступления в национальные вузы составляет 65 баллов, для педагогических и юридических специальностей - 75, а для медиков - 70 баллов. Важно помнить: вузы имеют право устанавливать свои, более высокие требования.

На апелляцию можно подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.

Как не завалить тест из-за шпаргалок

Контроль в этом году будет жестким: металлоискатели на входе, "глушилки" связи и тотальное видеонаблюдение в аудиториях. Видеозаписи будут перепроверять вплоть до 31 октября. Если после анализа видео эксперты увидят телефон или бумажную шпаргалку, результаты аннулируют даже у тех, кто уже успел поступить в университет.

Для подготовки министерство рекомендует использовать бесплатные пробные тесты и тематический анализ, который доступен в личном кабинете после январских и мартовских попыток. Это поможет точечно подтянуть слабые места перед решающим рывком.

Напомним, в мартовском ЕНТ участвовали около 179 тысяч человек. Средний результат по стране составил 66 баллов, а пороговый уровень преодолели 70% участников. 17 уникальных тестовых заданий признали неккоректными.