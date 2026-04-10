Министерство промышленности завершило очередной этап проверки производств.

В Казахстане подвели промежуточные итоги масштабной ревизии отечественных производств. По данным Министерства промышленности и строительства РК, статус "сделано в Казахстане" на сегодня подтвердили уже для 40 тысяч наименований продукции. Эти данные теперь напрямую влияют на то, кто получит преимущество при распределении многомиллиардных государственных заказов.

Жесткий фильтр для бизнеса

Попасть в Реестр товаропроизводителей (e-ondiris.gov.kz) оказалось непросто: эксперты рассмотрели 22 тысячи заявок, при этом каждой двадцатой компании указали на дверь. Проверка идет через жесткое "цифровое сито" и выездные инспекции. Власти проверяют всё - от наличия станков в цехах до подлинности видеозаписей производственного процесса.

Многие претенденты не прошли проверку из-за попыток подлога. Основные причины отказов - фиктивные документы на оборудование, использование "чужих" видеоматериалов и завышение реальных мощностей. Таким образом ведомство отсекает перекупщиков, которые пытаются выдать импорт за местный продукт.

Прямой путь к тендерам

Главный бонус для тех, кто в списке - автоматический приоритет. Информационную систему Реестра полностью интегрировали с ключевыми площадками: ЭГЗ, Samruk Store и Mitwork. Система в реальном времени "видит" подтвержденного производителя и дает ему преимущество перед посредниками.

Эффект в цифрах уже ощутим. С начала года через портал госзакупок провели почти 25 тысяч тендеров с участием проверенных компаний, еще около 2,6 тысячи заказов прошли по линии фонда "Самрук-Қазына". Для бизнеса это стало реальным стимулом работать "в белую".

Кто вошел в "белый список"

На данный момент статус надежных поставщиков получили 5 834 компании. Из них 4,3 тысячи - это заводы, выпускающие товар с нуля на территории страны. Остальные занимаются глубокой переработкой. Цифровой контроль за достоверностью данных обещают только усиливать, чтобы исключить попадание в реестр случайных лиц.