С 5 апреля прошлого года в Казахстане изменились правила: мопеды официально приравняли к механическим транспортным средствам. Теперь их нужно регистрировать, а водителям - получать права категории A1 (или A и B).

Однако, несмотря на новые требования, ситуация на дорогах остаётся тревожной.

По данным начальника департамента полиции ЗКО Армана Оразалиева, в 2025 году с участием мопедов произошло 33 ДТП, в которых пострадали 38 человек. За нарушения правил к ответственности привлекли 178 водителей мопедов - среди них были и несовершеннолетние. Также наказали 28 родителей.

Аварии продолжаются и в этом году. Один из последних случаев произошёл 16 марта в центре города: мопедом управлял подросток. В результате ДТП 16-летний водитель получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. Его состояние остаётся тяжёлым.

Полицейские обращаются к родителям с просьбой не допускать детей к управлению транспортом.