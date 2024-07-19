Ранее в редакцию "МГ" обратилась жительница Шымкента Ольга Кузьмина. Она разыскивала своего 42-летнего сына Константина Кузьмина, который пропал в Уральске по дороге домой. Женщина написала заявление о пропаже сына по месту жительства, но до местной полиции заявление не дошло.

Знакомый пропавшего мужчины рассказал, что Константина несколько раз задерживали участковые департамента полиции ЗКО. Однако эту информацию правоохранители тоже не подтвердили.

Сегодня, 19 июля, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что пропавшего Константина Кузьмина нашли. Из-за запроса журналистов полицейские решили проверить информацию и дать ориентировку на мужчину. Сегодня утром Кузьмина доставили в участок.

Ольга Кузьмина сказала, что её сына утром заметили в местном магазине. Он покупал еду, а продавец его узнала и позвонила волонтерам, а те обратились в полицию.

— Мне позвонили из полиции, сказали, что он у них, живой и здоровый. Немножко похудел, но живой и здоровый. Как же я рада, я так боялась потерять еще одного сына. Большое спасибо всем, кто участвовал в поисках. Мужчина, с которым мой сын познакомился в поезде его заберет к себе, а потом отправит на поезде в Шымкент. Проводников попросит, чтобы моего сына не выпускали на станциях, — сказала мама Константина Кузьмина.

Салават Ержан, с которым ранее пропавший познакомился в поезде сообщил, что сейчас он находится в управлении полиции. Он собирается забрать своего нового друга домой.

— Он был в районе села Подстепный, его узнала продавец местного магазина. Мне позвонили из полиции, я поехал и забрал его домой. Документов и вещей у него нет, где был и что делал не помнит. Думал, что Шымкент где-то не далеко, поэтому и бродил в стороне Подстепного. На лице у него есть синяк. Мы успели съездить в ЦОН, чтобы восстановить удостоверение и купить билет, но пока сделать этого не получилось. Я куплю ему мазь от синяков и мы попробуем сделать документы. Сейчас все хорошо, Константин помылся, я подарил ему футболку. Будем решать вопрос с документами и отправим его домой. Хорошо, что он нашелся живой. Моя мама тоже расплакалась от счастья, что его нашли, — говорит Салават Ержан.

К слову, спаситель мужчины оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов, а сам Кузьмин племянником сослуживца Салавата Ержана.