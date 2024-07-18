В редакцию "МГ" обратилась жительница Шымкента Ольга Кузьмина. Она разыскивает своего 42-летнего сына Константина Кузьмина. Женщина рассказала, что ее сын с другом выехал из Шымкента в Россию на заработки и находился там около месяца, а потом в их семье случилось несчастье, скончался брат Константина. 8 июля мужчина из Самары выехал в Уральск, чтобы сесть на поезд до Шымкента, но до дома он так и не доехал.

— У Кости была травма головы, ему делали операцию, еще у него приступы эпилепсии и частичная потеря памяти. Возможно, он думает, что Уральск это Шымкент. Приехать в Уральск на поиски я не могу, у меня инвалидность. Пока хоронила младшего сына, пропал старший. Здесь в Шымкенте я вызвала участкового, написала заявление. Потом приезжала следственная группа, они сказали, что отправят документы в Уральск и там его будут искать. В Уральске у нас нет ни родственников, ни друзей. Когда сын ехал в Россию в поезде познакомился с мужчиной, который сейчас тоже занимается поисками. Он готов забрать моего сына к себе и отправить на поезде до дома. Я сижу в Шымкенте и не знаю, что делать и к кому обратиться, не знаю кто может мне помочь, — рассказывает мама пропавшего мужчины.

По словам женщины, из особых примет у мужчины после операции осталась вмятина на голове с правой стороны. Константин Кузьмин ростом 180-190 сантиметров, глаза серые. Был одет в белую футболку, черные трико и черные шлепки.

Мужчина, который познакомился с пропавшим в поезде сказал, что Константина несколько раз задерживали сотрудники полиции.

— Я свои номера раздал всем сотрудникам полиции, чтобы если что они мне позвонили. Мама Константина объявила его в розыск. Он когда из Самары в Уральск приехал был с телефоном и сумками, и должен был мне позвонить, а я его встретить и посадить на поезд. Границу он перешел, в Уральске его задержали сотрудники полиции и повезли в отрезвитель, он там один день переночевал, сотрудники мне присылали его фото. Потом его участковый района Ремзавод еще раз поймал в районе Второй дачной. Он здесь в Уральске, я сегодня разговаривал с участковыми, — рассказал Салават.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что заявлений о розыске не поступало. Более того, по данным правоохранителей, они никого не задерживали. В департамент полиции города Шымкент нам дозвониться пока не удалось.

Фото волонтеров Lider.kz Shymkent





Фото волонтеров Lider.kz Shymkent