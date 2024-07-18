Чудовищное преступление произошло в области Абай в сентябре прошлого года. Тогда в придорожном туалете недалеко от Семея было найдено тело четырехлетнего мальчика. На скамье подсудимых оказались супруги. Мужчину обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении ребенка и в убийстве. Его жену – в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего.

Из материалов дела следует, что мать мальчика оставила ребенка с няней, а сама уехала на заработки. Всего малыш находился в их доме четыре месяца. В день трагедии 38-летний муж няни находясь в состоянии алкогольного опьянения ходил по дому без одежды в присутствии детей, а дальше совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей девятилетней дочери.

– Все четыре месяца пребывания ребенка в доме у мужчины было к нему неприязненное отношение. И однажды с целью убить мальчика он несколько раз ударил его. От полученных травм ребенок скончался. Ожидая его смерти, подсудимый никакой помощи ему не оказал. А после, положив тело ребенка в сумку, спустил в яму придорожного туалета. Няня на протяжении всего времени пребывания мальчика у нее дома не защищала и не обеспечивала его безопасность, - сообщили в пресс-службе СМУС области Абай.

Сам подсудимый признал вину только по части истязаний, по остальным обвинениям отказался. Его супруга вину признала полностью.

Приговором суда мужчина признан виновным по обеим статьям. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Няня проведет в местах лишения свободы два с половиной года. Кроме этого, суд запретил ей занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.