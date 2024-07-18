24 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 20-летнему Ерназу Сатпаеву и 18-летнему Ержану Кадырбаеву. Суд признал их виновными в похищении человека и хулиганстве.

Судья Асланбек Дуйсенгалиев назначил Сатпаеву 12 лет лишения свободы. Кадырбаев получил 7 лет и шесть месяцев колонии. Последний, кстати, является сыном уральского судьи. Смягчающим его вину обстоятельством явилось то, что в момент преступления он был несовершеннолетним.

Не согласившись с таким решением суда, осужденные подали апелляционную жалобу. Уголовное дело поступило в суд 12 июля, и его будет рассматривать коллегия по уголовным делам. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Речь идет о преступлении, которое произошло 13 марта прошлого года. По версии следствия, тогда подсудимые вывезли Наримана Рагуфа и Дархана Маемирова в район Самал-3. Ерназ Сатпаев начал избивать парней прямо в салоне авто, а Кадырбаев сидел за рулем и не предпринял никаких попыток остановить друга. Позже полицейские нашли труп Наримана Рагуфа, а второй юноша, Дархан Маемиров, был признан потерпевшим. Экспертиза показала, что Рагуф скончался от переохлаждения, однако родные не верили в это.

Потерпевший Дархан Маемиров во время суда от претензий к Ержану Кадырбаеву отказался. Позже мама погибшего Наримана Рагуфа Назгуль Махмудова во время своего последнего слова заявила, что простила Кадырбаева. Комментировать приговор суда она не стала. Отметим, что иски по возмещению моральной и материальной компенсации женщина подавать не стала, заявив, что ей ничего не нужно.