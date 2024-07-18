На территории Атырауской области, в том числе и в песчаных регионах, растет число ядовитых пауков-каракуртов, которые наносят вред сельскохозяйственным животным, передает "АкЖайык".

В июне-июле 2024 года 485 верблюдов были укушены каракуртом, в результате 90 голов скота погибли. 306 пострадавших животных удалось вылечить, а 89 еще проходят лечение.

Ущерб от укусов каракуртов владельцы павшего скота оценили в 65,2 млн тенге.

Издание отмечает, что профилактика укусов ядовитых насекомых, лечение и компенсация за погибших животных за счет бюджетных средств не предусмотрены. Несмотря на это, местные ветеринары ежедневно проводят лечение животных, укушенных ядовитым насекомым. Также направлено письмо в министерство сельского хозяйства о принятии мер по включению в перечень мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств, защиты от ядовитых насекомых или их ликвидации.

Также владельцам скота напомнили о необходимости воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, незамедлительно информировать ветеринарных специалистов о выявленных симптомах, а также строго соблюдать правила содержания животных, принимающих лечебные меры. Это связано с тем, что применение экстренных ветеринарных лечебных мер после укусов ядовитых насекомых является основным способом спасения животных от гибели.