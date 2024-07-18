Ежедневно новостные ленты буквально пестрят новостями о трагических случаях, жертвами которых становятся дети. Выпал из окна, утонул, погиб в аварии... Печальная статистика растёт с каждым днем. Однако большинство взрослых продолжают всё так же беспечно относиться к безопасности своего ребенка, будучи уверенным, что такая беда может настигнуть кого угодно, только не их. Но это не так.

Безопасность детей стала главной темой заседания в областном акимате 16 июля. Глава региона Нариман Турегалиев выразил обеспокоенность участившимися трагическими случаями.

– В нашей области участилось количество несчастных случаев, произошедших с детьми, в том числе случаи выпадения из окон, утоплений. Также в этом году количество детей, пострадавших в ДТП, увеличилось в 3,5 раза, травмированных - в 3,8 раза, - сказал Нариман Турегалиев.

И.о. начальника ДЧС по ЗКО Канат Карабалаев говорит, что спасатели уделяют особое внимание безопасности детей во время летних каникул, в том числе для предотвращения пожаров, несчастных случаев на воде и выпадения детей из окон. Но несмотря на это с начала года в ЗКО девять детей выпали из окон, и все они остались без присмотра взрослых. Каждый случай специалисты разбирают индивидуально.

– Круглогодично мы проводим агитацию о соблюдении правил безопасности, делаем обходы многоэтажных домов, раздаем брошюры. На окнах семей социально уязвимых слоев населения установили блокировки. Кроме этого, мы обошли детские летние лагери, опубликовали видеоматериалы в СМИ, провели дни открытых дверей, разметили соответствующие видеоролики на лед-экранах и в кинотеатрах. На пляжах дежурят спасатели, установили 240 запрещающих знаков. На нарушителей составлены административные протоколы. Несмотря на это с начала купального сезона на водоемах погибли шесть человек, пятеро из которых дети. Последний трагический случай произошел в Акжайыкском районе, где утонули сразу три девочки. Они купались в необорудованном месте, - сказал Канат Карабалаев.

Глава Акжайыкского района Мурат Сердалин рассказал подробности трагедии. По его словам, школьницы пошли купаться. Вместе с ними был отец одной из девочек. Он был с ними, однако ненадолго отлучился по своим делам. В этот момент девочки утонули. При этом Сердалин отметил, что из-за высокой скорости течения в реке Урал на сегодня оборудованных пляжей в районе нет. Но есть два бассейна, но и те не функционируют, так как требуют ремонта.

Аким области напомнил про несчастный случай, когда ногу мальчика засосало в насос для полива огородов. Заместитель акима Уральска Арсен Губашев отметил, при городском акимате работает комиссия по делам несовершеннолетних. Основным рассматриваемым вопросом является безопасность детей. Но несмотря на проводимую работу несчастные случаи всё же происходят.

– Что касается трагедии в поселке Деркул, то место, где купался мальчик было не оборудованным. Насос установили жители дачи Родничок. У них было разрешение, на месте установлены специальные знаки и ограждение. Незадолго до трагедии ответственный за насос предупреждал купающихся детей об опасности. Но, к сожалению, трагедию избежать не удалось, - сказал Арсен Губашев.

Нариман Турегалиев подчеркнул, что изначально при строительстве домов необходимо предусмотреть установку блокираторов на окнах. Кроме этого, он поручил проверить все дачные общества и их насосы на наличие фильтров и ограждений.

Ещё одна опасность поджидает детей на дорогах. Руководитель департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев говорит, что в количество аварий в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,5 раза. В них погибли девять человек, травмы получили 137. Наибольшее количество ДТП произошли в Уральске, в районе Байтерек и в Бурлинском, Теректинском и Акжайыкском районах.

– Основной проблемой я бы назвал скутеры, мопеды и самокаты, которыми управляют подростки. С начала года произошло 13 ДТП, где погиб один подросток, ещё 16 получили травмы. Зачастую водители мопедов и скутеров игнорируют правила безопасности. Не надевают шлемы. Есть одна компания, которая дает на прокат электроскутеры. Я считаю, что они должны обеспечивать своих клиентов шлемами. Дети и подростки прямо по проезжей части рассекают на таких самокатах. Нередко встречаются случаи, когда электросамокаты покупают своим детям сами же родители, - заявил Арман Оразалиев.

Главный полицейский ЗКО также сообщил, что с начала года по статьям 615 КоАП РК «Нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения» и 627 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации тракторов, иных самоходных машин и оборудования» составлено 233 протоколов. К ответственности привлечены 60 водителей электросамокатов и более 200 водителей мопедов. Стражи порядка провели несколько ОПМ.

О ситуации рассказал и руководитель управления здравоохранения Мадияр Утешев. Так, по его словам, в каникулярное время резко увеличивается количество детского травматизма. За шесть месяцев этого года зарегистрировано 9 782 таких случая, 5 422 из которых уличные травмы (укусы, травмы в драках, порезы, падение со скутеров и мопедов, обморожения, падение с высоты, электротравмы) , 2 586 - бытовые (ожоги, химические ожоги, инородные предметы электротравмы), 377 травмы получены в школах.

– В госпитализации нуждались 840 детей, 50 из которых получили травмы в ДТП. с разными травмами в реанимацию поместили 13 детей, двое из которых скончались. На амбулаторное лечение направлены 9032 ребенка. Особую обеспокоенность вызывают суициды среди подростков в возрасте от 13 до 17 лет. За шесть месяцев этого года зарегистрировано четыре случая законченных суицидов, в прошлом году был один случай. Все покончившиеся с собой учатся в учебных заведениях. Случаи произошли в Уральске, в Бокейординском, Таскалинском и Акжайыкском районах. На диспансерном учете не состояли ни сами дети, ни их родители. На суицид решаются вследствие конфликтов в семье и среди друзей. Один случай суицида предположительно произошел из-за компьютерной игры. Со стороны управления здравоохранения проводятся немало мероприятий по предотвращению суицидов, - рассказал Мадияр Утешев.

Глава региона подчеркнул, что в профилактике суицидов среди детей немаловажную роль играют школьные психологи. По его мнению, хороший психолог по внешнему виду должен определить, что с ребенком что-то не так. Далее специалист должен работать с ним индивидуально, выяснить причину плохого настроения и апатичного состояния.

Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев выразил обеспокоенность из-за большого количество случаев коклюша и кори среди детей. За шесть месяцев в области корью заболели 728 детей, 652 из которых не получали вакцину. Коклюш, по его словам, также активно начал распространяться в области, а многие родители по сей день отказываются прививать своих детей.

– Нам предстоит очень много работы с детьми. Мы обязаны предпринимать все зависящие от нас меры. Вопрос безопасности несовершеннолетних находится на моем личном контроле. Государственные органы должны максимально защитить детей от угроз, но и родители не должны оставаться в стороне. Призываю всех родителей внимательно следить за безопасностью детей. Кроме того, поручаю департаментам полиции и чрезвычайных ситуаций провести расследование по каждому факту. О результатах доложить мне лично, - сказал аким области.

В заключении хочется сказать, ответственность за детей несем мы, взрослые, прежде всего родители. Для того чтобы избежать несчастных случаев, мы прежде всего должны изменить свое собственное отношение к рискам.

Психологи уверены, что несчастные случаи должны перестать считаться роковым злом, которое почти невозможно предупредить. Только при таком условии можно выработать у ребенка навыки осмотрительного поведения. Родители сами должны показывать пример безопасного и ответственного поведения. Иногда бывает полезно рассказать ребенку о несчастных случаях, происшедших с другими детьми. Чтобы этот рассказ ему запомнился и принес реальную пользу воспитанию навыков правильного поведения, необходимо предоставить возможность самому разобраться в причинах несчастья. Ребенок должен понять, как можно было бы в данной ситуации избежать опасности. Именно такой подход убедит его в том, что опасность всегда можно предотвратить. Взрослые не должны равнодушно проходить мимо небезопасных шалостей детей, их долг предотвратить беду, даже если она угрожает чужому ребенку.