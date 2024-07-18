В условиях растущей актуальности водных ресурсов, которая затрагивает многие страны, включая Казахстан, важно активно разрабатывать и внедрять меры для их эффективного управления. В этом контексте особенно значимым является проект нового Водного кодекса, инициированный Министерством водных ресурсов и ирригации. Документ уже внесен в Мажилис Парламента и станет важным инструментом для современного водопользования, обеспечивая прогнозирование, планирование и реагирование на экстремальные явления, такие как наводнения и засухи.

Каких результатов удалось достичь в сфере водных ресурсов и ирригации, как будет модернизировано водное законодательство страны, редакция PrimeMinister.kz представляет в обзорном материале об итогах работы Министерства за I полугодие 2024 года.

В рамках трансформации водохозяйственной отрасли Казахстана можно выделить три ключевых направления.

Первое. Разрабатывается фундаментально новая нормативно-правовая база, направленная на формирование эффективной политики водосбережения, управление спросом и повторное использование очищенных сточных вод. Согласно проекту нового Водного кодекса, очищенные сточные воды станут одним из источников водоснабжения и будут активно использоваться в различных отраслях экономики.

Второе. Полномасштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры, внедрение передовых водосберегающих технологий и цифровизацию учета и распределения воды, а также введение новой тарифной политики и развитие культуры экономии воды среди населения и предприятий.

Третье. Особое внимание уделяется усилению трансграничного сотрудничества с соседними государствами. Казахстан также будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала, что открывает новые возможности для совместных проектов и инициатив по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов.

Нормативно-правовая база

В проекте нового Водного кодекса рассматриваются важные изменения, направленные и на усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной воды. Так, проектом документа уполномоченное ведомство и бассейновые инспекции наделяются надзорными функциями. Предлагается внести дополнения в действующий Предпринимательский кодекс для расширения функций бассейновых инспекций и государственных водных инспекторов, изменения форм государственного контроля и надзора, а также введения новых инструментов оперативного реагирования.

Меры по цифровизации водной отрасли, совершенствованию мер господдержки аграриев, внедрению современных водосберегающих технологий и переходу на более экономичные сельскохозяйственные культуры отражены в другом стратегическом документе. По поручению Главы государства Министерством была разработана Дорожная карта по водосбережению на 2024-2026 годы.

Также вносятся изменения в Концепцию развития системы управления водными ресурсами РК на 2024-2030 годы. Для предотвращения паводков и сокращения ущерба от них предусматривается проведение комплексных научных исследований. Усиливаются меры по совершенствованию прогнозирования и моделирования паводков, повышению кадрового потенциала, развитию инфраструктуры.

Министерство водных ресурсов и ирригации начало реализацию 28 проектов по строительству и реконструкции водопроводов. В результате улучшится качество питьевого водоснабжения в 426 населенных пунктах, в которых проживают 1,1 млн человек. Общая протяженность планируемых к строительству и реконструкции водопроводов превышает 2 тыс. км. Строительные работы проходят в 9 областях страны. Также ведется ремонт 96 гидротехнических сооружений в 10 регионах.

Утвержденная Правительством в 2024 году Концепция развития системы управления водными ресурсами предусматривает ряд неотложных мер по строительству 20 новых водохранилищ, реконструкции 15 водохранилищ и более 14 тыс. км ирригационных каналов, а также модернизации гидротехнических сооружений в целях обеспечения водной безопасности страны и снижения дефицита воды.

Ведется работа по цифровизации 3,5 тыс. км оросительных сетей в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. В частности, в Кызылординской области планируется автоматизировать 2,6 тыс. км ирригационных каналов. Разрабатывается проектно-сметная документация по 17 объектам.

В первом полугодии Правительство РК утвердило разработанное Министерством водных ресурсов и ирригации Постановление о создании Научно-исследовательского института Каспийского моря. НИИ будет изучать экологические проблемы, снижение уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия.

Единая информационная система водных ресурсов будет создана в результате сотрудничества МВРИ с Национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары». Она будет содержать информацию о состоянии водохозяйственных объектов страны, позволит следить за распределением и использованием водных ресурсов вплоть до конечного потребителя.

Международное сотрудничество

С начала 2024 года к Казахстану перешло председательство в Международном Фонде спасения Арала. Профильным министерством планируется реализация второй фазы проекта по сохранению Северного Аральского моря, реализуемого вместе со Всемирным банком.

На 86 заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился о подаче в Казахстан 922 млн кубометров воды по межгосударственному каналу «Достық» во время поливного сезона.

На 33 заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии достигнута договоренность о подаче в Казахстан из Кыргызстана 180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас.

Также Казахстан договорился с Узбекистаном об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими странами воды. При этом Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона – у нас.

Кроме того, Министерством разрабатывается проект соглашения «О создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии».

В 2024 году Казахстан присоединился к Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков. Конвенция является международным документом, который обеспечивает справедливое распределение трансграничных рек, озер и связанных с ними подземных вод, а также регулирует их использование.

Поддержка аграриев

Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с Министерством сельского хозяйства увеличило субсидии для аграриев за установку водосберегающих систем с 50% до 80%, это поможет покрывать затраты на приобретение современных систем орошения и на подведение всей необходимой инфраструктуры. До 80% выросли субсидии на бурение скважин.

С начала поливного сезона водой были обеспечены более 20 тыс. аграриев Казахстана. На сегодня подано 2,8 млрд кубометров воды. Поливной период проходит по штатному расписанию.

В ходе подготовки к поливному сезону отремонтировано и восстановлено 102 гидропоста, 775 гидропостов прошли аттестацию. Для улучшения подачи воды на сельхозполя 6 областей очищены более 651 км поливных сетей. Также отремонтированы 74 гидротехнических сооружения в 8 регионах Казахстана.

В начале года по просьбам аграриев министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поручил филиалам РГП «Казводхоз» заключать с фермерами прямые договоры без посредников. В результате – снизились цены на поливную воду для аграриев ряда областей.



Паводковый период

Во время паводков в этом году водохозяйственные объекты страны не только обеспечили безопасный пропуск паводковых вод, но и позволили наполнить водохранилища, направить воду в реки и озера, столкнувшиеся в последние годы с высыханием, лиманы, природные пастбища и другие объекты.

75 млрд кубометров воды собрано в водохранилищах страны. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Более 12 млрд из накопленной воды – паводковая.

С начала паводков в озеро Балхаш направлено 3,3 млрд кубометров воды, а в Каспийское море – около 6 млрд кубометров. 80 млн кубометров паводковой воды направлено в Камыш-Самарские озера ЗКО. На посевные площади Кызылординской области направлена вода из области Ұлытау. На реке Тобол впервые с 2000 года наблюдалось многоводье.

Собранная паводковая вода используется в сельском хозяйстве и промышленности. Направление воды в лиманы и заливные луга окажет положительный эффект на обеспечение животноводства необходимой кормовой базой.

2 млрд тенге позволит сэкономить наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами. Прошлогодний объем не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через канал им. К. Сатпаева. В этом году наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%. Это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также улучшить гидрологическое состояние реки Есиль.

Подготовка квалифицированных кадров

Согласно Постановлению Правительства, в Таразе заработает Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. Будут внедрены новые образовательные программы – «Водное хозяйство и мелиорация», «Геодезия и картография», «Гидротехническое строительство в водном хозяйстве», «Инженерные системы водоснабжения», «Инновационные технологии в водном хозяйстве». На 2024-2025 годы для КазНУВХИ выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Общий контингент составит 4 тыс. обучающихся на весь цикл подготовки.

Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров, Министерство водных ресурсов и ирригации реализует меры по повышению привлекательности специальностей водной сферы. Например, в программу «Болашақ» внесены изменения: включены водные специальности «Гидрогеология», «Водные ресурсы» и «Водная безопасность». С этого года казахстанские студенты смогут обучаться по ним за рубежом.

В первом полугодии Министерство водных ресурсов и ирригации подписало меморандумы с Королевством Нидерландов по противодействию паводкам и подготовке специалистов водной отрасли. Первый документ предусматривает сотрудничество в вопросах строительства и использования водохозяйственных сооружений, прогнозирования паводков и планирования противопаводковых мероприятий. Второй меморандум, подписанный с Делфтским институтом водного образования (IHE Delft), касается подготовки специалистов водной отрасли, взаимодействие в сфере науки и инновационных технологий в водной отрасли.

Совместно с Министерством науки и высшего образования создан консорциум ведущих научных и образовательных организаций в сфере водных ресурсов. Одним из приоритетных направлений работы Консорциума является поиск и увеличение запасов пресной воды.

В этом году более 450 работников водной сферы пройдут курсы повышения квалификации, которые будут проходить при специализированных центрах.

Министерство водных ресурсов и ирригации подписало меморандумы о сотрудничестве с 9 вузами. Теперь студенты этих учебных заведений смогут проходить производственную практику в филиалах госпредприятия «Казводхоз».

Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати подписал меморандум с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства о совместной программе двудипломного образования. Таким образом, студенты казахстанского вуза, обучающиеся по специальностям водной отрасли, смогут также получить диплом учебного заведения соседнего государства.

Социальное обеспечение

С 1 января 2024 года в среднем на 23% выросла заработная плата специалистов РГП «Казводхоз», чей труд оплачивается из тарифных средств. Это 47% от общего числа сотрудников предприятия.

С 1 мая на 25% увеличилась заработная плата ряда специалистов «Казводхоз», чей труд оплачивается из республиканского бюджета.





