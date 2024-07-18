Абылай Максот — выпускник общеобразовательной школы К. Мендалиева в Казталовском районе. На ЕНТ абитуриент набрал 138 баллов, что является максимальным баллом по нашему региону. По словам юноши, его годовые оценки отличные, а любимый предмет — математика. На пробных тестированиях Абылай набирал от 80 до 100 баллов, направление было физмат.

— На итоговом ЕНТ, я набрал 138 баллов. Именно это тестирование было сложнее всех, которые я сдавал. В конце экзамена, когда я хотел нажать на "завершить", я знал, что получу выше 136 баллов. Я брал курсы у трех репетиторов, также дополнительно сам учился, искал другие полезные материалы. Будущим абитуриентам я советую не сдаваться и упорно трудиться. А насчёт шпаргалок я не советую ими пользоваться, так как на ЕНТ камеры везде и сейчас не те времена, когда можно было легко протащить телефон, и списать. Я и моя семья очень обрадовались результатам тестирования, родители были рады даже больше чем я, — рассказала Абылай Максот.

Юноша добавил, что с детства ему очень нравится чертить схемы, поэтому он планирует поступать в ЕНУ на инженера-проектировщика. Абылай — старший ребёнок в семье. Его младший брат также решил учиться до 11 класса, а вот сестрёнке-второкласснице, как сказал Абылай, думать о ЕНТ ещё рано.

В ЗКО единое национальное тестирование сдали 6 251 абитуриент. С учетом двух попыток тестировались более 11,5 тысяч раз. Из них 76% человек сдали тест на государственном языке и 24% учащихся на русском языке. Пороговый балл набрали 77% абитуриентов. Средний балл составил 70 баллов. Максимальный балл – 138. Также в ЕНТ приняли участие 26 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.