Цены на топливо могут увеличиться в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Tengrinews.kz.

Чиновник указал, что основная причина роста цен — это нехватка топлива на рынке. Однако в Казахстане в настоящее время подобной проблемы не наблюдается. Саткалиев подчеркнул, что в стране создан значительный резерв нефтепродуктов, и в зимний период даже происходили временные остановки заводов для предотвращения избыточного производства.