Цены на топливо могут увеличиться в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Tengrinews.kz.
Чиновник указал, что основная причина роста цен — это нехватка топлива на рынке. Однако в Казахстане в настоящее время подобной проблемы не наблюдается. Саткалиев подчеркнул, что в стране создан значительный резерв нефтепродуктов, и в зимний период даже происходили временные остановки заводов для предотвращения избыточного производства.
— Сейчас у нас абсолютный профицит, поэтому факторов для резкого роста нет. Если говорить о прогнозном увеличении, я думаю, что в краткосрочной перспективе это будет рост на 1-5 тенге, но это рынок покажет. Сейчас факторов для существенного роста цен нет, — объяснил Алмасадам Саткалиев.