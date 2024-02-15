АИ-92 — 205 тенге: предельные цены на бензин хотят установить в Казахстане

На портале «Открытые НПА» разместили проект приказа министра энергетики Алмасадама Саткалиева. Для публичного обсуждения он будет доступен до 28 февраля.

В проекте предлагают установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен, в следующем размере с учетом НДС:

бензин марки АИ-80 — 89 тенге за литр;

бензин марки АИ-92 и АИ-93 — 205 тенге за литр;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) — 295 тенге за литр.

— Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, — говорится в тексте проекта.

Стоит отметить, что сейчас предельная цена на летнее дизельное топливо для иностранцев составляет 450 тенге, для казахстанцев – 295 тенге.