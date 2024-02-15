Разделят на 4 группы: разные тарифы на воду по уровню потребления введут в Казахстане

Глава Минводы и ирригации Нуржан Нуржигитов в рамках круглого стола в мажилисе рассказал о дифференцированных тарифах на воду, которые введут в Казахстане, передает NUR.KZ.

– Для повышения культуры водосбережения и стимулирования ресурсосбережения приказом Министерства нацэкономики для населения вводится механизм дифференциации по объемам потребления на услуги питьевой воды в пределах установленной нормы объема потребления на одного человека. Приказ вступил в силу 11 февраля. Внедрение будет зависеть от заявки каждого монополиста региона. Приказом предусматривается дифференциация путем установления четырехуровневого тарифа для потребителей, - говорится в докладе министра воды и ирригации Нуржана Нуржигитова.

Четыре уровня по потреблению воды для казахстанцев будут выглядеть следующим образом:

І группа – с потреблением до 3 м³ в месяц, применяется действующий тариф (потребляют 49% населения);

ІІ группа – с потреблением от 3 до 5 м³ в месяц, +20% к действующему тарифу (потребляют 20% населения);

ІІІ группа – с потреблением от 5 м³ до 10 м³ в месяц, +50% к действующему тарифу (потребляют 20% населения);

ІV группа – с потреблением свыше 10 м³ в месяц, +100% к действующему тарифу (потребляют 11% населения).

– При применении данного подхода дополнительный доход по стране, по данным МНЭ, составит порядка 13 млрд тенге. Данные средства субъекты естественных монополий обязаны направлять по целевому назначению для реконструкции сетей и оборудования, для снижения уровня изношенности сетей и уменьшения потерь, - добавил министр.

Напомним, в конце января экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров заявлял, что казахстанцы очень неэкономно используют воду и призвал граждан экономить воду в бане. Тогда же он рассказал, на сколько повысятся тарифы на комуслуги в Казахстане в 2024 году.