Мажилис начал рассматривать поправки к законопроекту об ответственном обращении с животными, сообщает Orda.kz.

В соответствии с законопроектом о регулировании численности животных, в течение 15 дней начнут применять эвтаназию для бродячих животных и в течение 60 дней для безнадзорных. В настоящее время усыплять бродячих животных запрещено. Им проводят стерилизацию и помещают в приют, если хозяин не появляется в течение пяти дней.

Также владельцев обязывают самостоятельно доставлять своих животных в приют в случае отказа от них, а не выбрасывать на улицу.