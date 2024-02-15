Взрыв газа разрушил двухэтажное здание магазина в Темиртау, сообщает пресс-служба МЧС. ЧП произошло сегодня, 15 февраля, в 8:06 по улице Ватутина. Здание магазина обрушилось, возник пожар. Из-под завалов спасли женщину. Она сообщила, что под завалами остался мужчина. Спасательные работы продолжаются. Пожар локализовали.