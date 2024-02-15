С первого января казахстанцам, работающим в условиях вредного труда, назначили пособия, которые будут выплачивать из республиканского бюджета.

В госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что ЦОНы уже приняли более 1200 заявлений на назначение государственных пособий, из них по ЗКО принято более 25 обращений.

— Из республиканского бюджета за месяц заявителям уже выплачено свыше 160 миллионов тенге. Госпособие в размере двух прожиточных минимумов - это часть дополнительной денежной помощи, которую получают люди в определенных профессиональных сферах. Она включает в себя выплаты от страховых компаний, дополнительные выплаты от работодателей и пенсионные выплаты из Национального фонда социального страхования, которые финансируются за счет пенсионных взносов, взимаемых с работников. Пособия назначаются людям от 55 лет и продолжаются до наступления пенсионного возраста, — говорится в сообщении.

Чтобы получить выплаты у работника в ЕНПФ должны быть накоплены пенсионные взносы не менее чем за семь лет, и он уже прекратил трудиться во вредных условиях – уволился или перевёлся на лёгкую работу.

Заявление на назначение пособия можно подать в ЦОНе. Также казахстанцам назначают пособие в проактивном формате – если на телефон приходит предложение с номера 1414.