Второго февраля в здании Ассамблеи народа Казахстана собрались владельцы иностранных автомобилей. Встречу организовали сами полицейские. Тогда заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин сообщил, что водителей иностранных авто начнут штрафовать за неоформленные транспортные средства. Позже редакция направила запрос полицейским, чтобы узнать сколько человек привлекли к ответственности.

Так, по данным департамента полиции ЗКО, в этом году за управление незарегистрированным иностранным автомобилем к административной ответственности привлекли свыше 60 водителей. За этот вид нарушения предусмотрен штраф в размере 36 тысяч тенге, согласно статье 590 КоАП РК. В случае повторного нарушения, сумма штрафа удваивается, либо водителя могут лишить прав на один год.

— После наложения штрафа, автомобиль отправляют на штрафстоянку. Забрать оттуда его возможно после погашения задолженности (исполнения постановления по делу) и при предъявлении документов, подтверждающих право владения задержанным транспортным средством. При этом, автомобиль не должен ездить по дорогам, пока не зарегистрируют в уполномоченном органе, — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время на специальной стоянке находятся свыше 60 автомобилей, зарегистрированных в других государствах.

В полиции отметили, что на территории ЗКО насчитывается примерно 2500 незарегистрированных иностранных транспортных средств. Из них около 2000 ввезли из Грузии, около 300 из Армении и 200 России. Точное их число даже полицейским неизвестно.

— Для регистрации иностранных транспортных средств необходимо произвести таможенную очистку, оплатить утилизационный сбор через АО «Жасыл даму» и регистрационный сбор, — пояснили в ведомстве.

Также в полиции заявили, что целенаправленные рейды по водворению на спецстоянки автомобили, зарегистрированные в иностранных государствах, они не проводят.